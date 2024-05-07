مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لولاية جديدة

تشهد روسيا الآن، حفل مراسم تنصيب فلاديمير بوتين، رئيسا للبلاد للمرة الخامسة، بعد أداء اليمين الدستورية، وإلقاء كلمة شكر فيها كل المواطنين في جميع أنحاء روسيا.

وقال بوتين خلال كلمته، إن في هذه المرحلة تواجه روسيا تحديات جسيمة، وتؤكد ضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية على نحو أقوى، مؤكدا ثقته بتجاوز كل التحديات، والدفاع عن الحريات والتقاليد والقيم فيما ستوحد الشعب والسلطة من أجل هذه الأهداف.

مراسم تنصيب بوتين رئيسا لروسيا لولاية جديدة

وبثت وكالة أنباء روسيا مراسم تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتوجه بوتن إلى الحفل من مكتبه إلى قصر الكرملين الكبير عبر الشرفة الحمراء للقصر، ومنه إلى ساحة الكاتدرائية، واستعرض القائد الأعلى للقوات المسلحة مرور الفوج الرئاسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات سابقة، إن حفل التنصيب جرى وفقا للبروتوكول المعتمد بالفعل، مع فروق معينة.