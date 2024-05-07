انطلاق قافلة طبية مجانية لمدة يومين في قرية الحنفي بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

شهدت قرية الحنفي التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية مجانية على مدار اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء 7 و8 مايو، لتقديم الخدمات الطبية مجانا لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحنفي

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الحنفي التابعة لمركز بلطيم، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد «شقوير» مواصلة العمل على مدار يومين متتاليين من قبل القافلة الطبية التي تقدم الكشوفات والعلاج بالمجان في عدد من التخصصات الطبية، ومنها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد.

تقديم خدمات التقارير الطبية

وأشار شقوير إلى استمرار خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية من مستشفى برج البرلس المركزي، داعياً أهالي قرية الحنفي التابعة لمركز بلطيم للتردد على القافلة الطبية للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم.