«صحة كفر الشيخ» تنظم قافلة طبية لمدة يومين ضمن «حياة كريمة»

شهدت قرية السيد البدوي التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقرية السيد البدوي

وقال الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية السيد البدوي التابعة لمركز مطوبس، يومي السبت والأحد 27 و28 أبريل الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد «شقوير» أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجاناً في عدد من التخصصات الطبية ومنها النساء والتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة، والتحاليل، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأوضح «شقوير» أنّه سيجري أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات العلاجية، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من مستشفى برج البرلس المركزي، التي تقع على مسافة 40 كم من موقع القافلة، لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية.