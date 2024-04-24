جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لقرى مركز بيلا ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية شاملة إلى قرية الكوم الطويل والقرى المجاورة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية بالمناطق الأكثر احتياجاً، لافتاً أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري، وطب الفم الأسنان، والتمريض.

إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً

ووجٌه رئيس الجامعة، على استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 825 حالة من أبناء قرية الكوم الطويل والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان، لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.