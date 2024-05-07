مصدر رفيع المستوى: مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار المصدر، إلى أن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أن مصر تبذل جهودا مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.