التيار الإصلاحي الحر يدين سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح

أدان التيار الإصلاحي الحر، العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عما قد يسفر عنه هذا التصعيد من تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها.

المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل

وأكد التيار أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل، وتحمل مسؤوليته التاريخية والإنسانية عن الكارثة التي سيسفر عنها ذلك التصعيد، داعيا القوى الكبرى أن تتخلى عن ازدواجية المعايير في نظرها لحقوق الشعب الفلسطيني، وإلى ضرورة ممارسة ضغط أكبر لإثناء حكومة نتانياهو عن المضي قدما في هذا التصعيد الخطير.

ودعى التيار الإصلاحي الحر، عقلاء العالم إلى تبني السردية المصرية والاستراتيجية، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، من ضرورة التهدئة والعودة لمائدة المفاوضات، وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

ضرورة توحيد الصف الفلسطيني

وشدد التيار على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وتوقف أشكال التصعيد كافة، التي تعطي ذريعة مجانية لإسرائيل لإعادة قصف المدنيين العزل.