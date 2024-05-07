«المصري للدراسات»: الضغط الإسرائيلي الداخلي سر قصف رفح الفلسطينية

قالت الدكتورة هدى رؤوف، خبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلية مستمرة في مخططها الساعي للسيطرة على قطاع غزة، بزعامة حكومة اليمين المتطرف، من خلال العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأضافت «رؤوف»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»: «ما يحدث الآن من قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية هو ما حذرت منه الحكومة المصرية مراراً وتكراراً، ونجد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخضع لحسابات داخلية وضغوط من قبل الائتلاف الحكومي المكون من اليمين الإسرائيلي».

ضغط على حكومة نتنياهو

وتابعت: «مخطط الحكومة اليمينية الإسرائيلية لا يرى الآن سوى العملية العسكرية في رفح الفلسطينية كخطوة لإتمام العملية العسكرية التي شنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، ظناً منهم أن ذلك يحقق الأهداف المعلنة للحرب على غزة».

استمرار جهود مصر لرفع المعاناة عن الفلسطينيين

وأوضحت أنَّ مصر مستمرة في جهودها لرفح المعاناة عن الفلسطينيين وتجنب التوتر وللتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل أساسي ثمَّ التوصل إلى هدنة ولكن يزعج مصر الأطراف التي تتصرف وفقاً لأهداف ضيقة وليس وفق الأجندة الوطنية للقضية الفلسطينية بشكل عام.