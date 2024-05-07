مفاجأة تعكر صفو احتفالات سام مرسي بالصعود لـ«البريميرليج».. هل تتغير؟

قاد فريقه لمعجزة لم تحدث كثيرًا، وهي الصعود إلى دوري المحترفين الإنجليزي ثم في العام التالي صعدوا إلى الدوري الممتاز، ورغم أنه موجود منذ 3 سنوات فقط، إلا أن المصري سام مرسي أصبح قائد فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، لكن لاعب خط الوسط قد يترك فريقه الحالي.. ما السبب؟

في حدث لم يتكرر منذ 22 عامًا بعد هبوط فريق إيبسويتش تاون، عاد النادي الإنجليزي مرة أخرى إلى دوري المحترفين بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 96 نقطة، خلف المتصدر نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وبات المصري سام مرسي ضمن أسباب صعود فريقه بعد أن أصبح كابتن الفريق، وشارك خلال الموسم في 9 أهداف، صنع 6 وسجل 3 أهداف.

احتفاء الجماهير بسام مرسي

ورغم أنه من نجوم فريقه واحتفت به الجماهير الإنجليزية، فإنّ اللاعب سام مرسي لم يجدد عقده مع الفريق، ومن المقرر أن ينتهي العقد في الانتقالات الصيفية الحالية، ما جعل البعض يثير التساؤلات حول استكمال اللاعب البالغ 32 عامًا مع الفريق الإنجليزي.

عقد سام مرسي مع إيبسويتش تاون

كان سام مرسي لاعب خط الوسط المصري، انتقل إلى إيبسويتش تاون قادمًا من نادي ميدلزبرا، ووقع على عقد 3 سنوات، لينتهي في صيف 2024، أي أنه بعد شهرين فقط من الوقت الحالي، وقبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتار.

مسيرة سام مرسي في إنجلترا

يذكر أن سام مرسي بدأ مسيرته عام 2009 مع فريق بورت فايل الإنجليزي، وانتقل إلى تشيسترفيلد عام 2013، وبعدها بدأ مسيرته مع نادي ويجان أتلتك، ولعب مع نادي بارنسلي الإنجليزي، قبل أن يعود إلى ويجان مرة أخرى، وشارك معهم في 150 مباراة حتى عام 2020.