افتتاح معرض «صنع في مصر» بقرية زاوية غزال بالبحيرة.. فرصة لتسويق المنتجات اليدوية

افتتح محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور معرض «صنع في مصر»، للمُنتجات والصناعات اليدوية بالمقر القديم للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال، الذي يفتح أبوابه أمام المواطنين من 9 صباحاً حتى 9 مساءً لمدة شهر.

افتتاح معرض صنع في مصر

وأكد رئيس مدينة دمنهور أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية لتوفير فرص عمل للشباب، لترويج المنتجات لصالح العارضين وتحقيق جدوى اقتصادي بدون أي التزامات مالية عليهم.

وتفقد رئيس المركز أقسام معرض صنع في مصر الذي يضم 35 جناحاً متنوعاً لعرض «ملابس، ومشغولات جلدية ومشغولات يدوية، وأحذية، وملابس، و فخار، ومشغولات خشبية، واكسسوارات، وتصنيع وبيع منظفات، وتصنيع وبيع عطور، تصنيع وبيع مفروشات، وتصنيع وبيع خردوات، أعشاب طبية، وفساتين مناسبات، وتصنيع وبيع الفخار، وتصنيع وبيع المشغولات الخشبية»

فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والصناعات

وأشاد «كچك» بجودة وتنوع المعروضات، لافتاً أن المعرض يعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والصناعات ودعم الشباب من خلال توفير المكان لبيع وعرض منتجاتهم مجانا، وسيتم التوسع خلال الأيام القادمة في افتتاح مثل تلك المعارض بقرى دمنهور.

رافق رئيس المركز خلال الافتتاح عبد القادر النشار مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وعبير عبد القادر مدير إدارة الرقابة والمتابعة، وحمدي الشرقاوي رئيس قرية زاوية غزال، وجمع كبير من المواطنين، جاء افتتاح المعرض طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.