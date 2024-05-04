نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قداس عيد القيامة المجيد، بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور، مٌعربة عن خالص التهاني وأطيب إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد والمناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

نائب محافظ البحيرة تقدم التهنئة للقمص تيمو ثاوس

وقدمت نائب محافظ البحيرة التهنئة للقمص تيمو ثاوس بشارة نائباً عن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس المدن الغربية، كما تقدمت بخالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة أعضاء المجمع المقدس وجميع الإخوة المسيحين بعيد القيامة المجيد، مٌتمنية لهم و لمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر ستظل دائماً نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام

وأكدت نائب محافظ البحيرة اعتزازها بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مشيرا إلى أن مصر ستظل دائماً نسيج مٌترابط بأواصر المحبة والسلام.

في كلمته نقل القمص تيمو ثاوس بشارة، شكر وتقدير نيافة الأنبا باخوميوس للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة، مؤكدًا أننا نسيج واحد نتشارك أعيادنا وأفراحنا ويجمعنا وطن واحد ومحبة صادقة نابعة من القلب.