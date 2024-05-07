تحرير 130 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق في البحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، في الفترة من 27 أبريل حتى 6 مايو 2024 بحملات رقابية بمدن ومراكز المحافظة.

تحرير 130 محضرا في حملة بالبحيرة

أسفرت الحملات عن تحرير 130 محضرا تموينيا عبارة عن لحوم بلدي ومجمدات ودواجن وأسماك مملحة ومجمدة ومدخنة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت الحملات في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمجازر ومحلات بيع الأسماك، خاصة خلال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة مكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ضبط سكر تمويني ناقص الوزن

ونفذت إدارة تموين كفر الدوار حملة تموينية أسفرت عن ضبط 3 أطنان سكر تموينى ناقص الوزن و7 أطنان خضروات داخل مصنع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وفي مركز شبراخيت تم ضبط 200 عبوة مشروبات منتهية الصلاحية و كمية من الدواجن ومصنعات الدواجن و100عبوة منظفات منتهية الصلاحية كما تم تحرير 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.