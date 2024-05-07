محكمة بريطانية تحاكم امرأة بتهمة الإساءة للقرود.. ماذا فعلت؟

حاكمت السلطات البريطانية امرأة بتهمة تعذيب القرود وتصوير محتوى تعذيب لهم ورفعه على شبكة الإنترنت لهواة هذه الفيديوهات، وذلك بعد إجراء تحقيق عن شبكة عالمية لتعذيب القرود تضم مجموعة خاصة على الإنترنت تدفع أموالًا لأشخاص في إندونيسيا لقتل وتعذيب صغار القرود على شريط فيديو.

امرأة بريطانية تعترف بالذنب

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإنّ امرأة بريطانية اعترفت بالذنب في تحميل محتوى لقرود يتم تعذيبها على شبكة عالمية من مجموعات الدردشة عبر الإنترنت، حيث اتهمت السلطات هولي ليجريسلي، البالغة من العمر 37 عامًا، من كيدرمينستر لأنّها قامت بتحميل 22 صورة و132 مقطع فيديو عن القسوة على الحيوانات خاصة القرود إلى مجموعات الدردشة عبر الإنترنت.

وغطت الفتاة البالغة من العمر 37 عامًا وجهها بقناع جراحي أثناء مغادرتها محكمة ورسيستر الابتدائية اليوم وقيل لها إن جميع الخيارات ستكون متاحة في جلسة النطق بالحكم الشهر المقبل بعد أن اعترفت بالذنب في تهم منفصلة تتعلق بنشر مقالات فاحشة والتشجيع المتعمد على القسوة على الحيوانات.

واستمعت المحكمة إلى أن شرطة غرب ميرسيا اتهمت ليجريسلي، بعد أن أبلغتها الوحدة الوطنية لجرائم الحياة البرية.

دفعت أموالا للتشجيع على تعذيب القرود

واعترفت ليجريسلي، التي غادرت المحكمة دون تعليق، بتحميل صور تعذيب القرود بين 25 مارس و8 مايو 2022، ودفعت مبلغ 17.24 جنيه إسترليني إلى حساب شخص للتشجيع على القسوة في 25 أبريل من نفس العام.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن السيدة استخدمت اسما وهميا وأجرت استطلاعًا لأعضاء المجموعة حول طريقة التعذيب التي يجب تطبيقها على قرد رضيع، وستواجه ليجريسلي الحكم في المحكمة العليا في 7 يونيو، تم منح كلا المتهمين كفالة مشروطة وأمرا بعدم الاتصال دون مراقبة مع أي حيوان أو طفل.