الصين تنجح في استنساخ أول قرد حي.. «عينان خضراء وأطراف صفراء»

في حالة فريدة من نوعها، نجحت الصين، في استنساخ أول قرد «خيميري» حي في العالم، باستخدام خلايا خاصة في مختبر علمي، وله أطراف أصابع صفراء اللون، وعينان خضراء فلورية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

يحتوي القرد على نسبة عالية من الخلايا المانحة بمتوسط 67%، إذ كان ذو مظهر غريب، كما يعد أول حيوان رئيسي على الإطلاق يتم إنشاؤه باستخدام خلايا من جنينين من نفس النوع، التي دمجهما الباحثون معًا.

مواصفات القرد المستنسخ

وُلد القرد الخيميري، بالعديد من الخلايا المتميزة وراثيًا، إذ يحمل حمضًا نوويًا مميزًا من كل والد بيولوجي، أي من الجنينين، وذلك لأن فريق الباحثين استخدموا خلايا من أجنة عمرها سبعة أيام، مُزجت مع جنين عمره خمسة أيام قبل زرع المزيج في إناث قرود المكاك، في حين أنّ معظم الحيوانات تحتوي على خلايا مختلطة من والديها، ويحتوي القرد على خلايا مانحة عديدة.

وبحسب فريق الباحثين في الصين، فإن العمل له آثار واسعة النطاق، مثل السماح بزيادة أعداد الحيوانات التي على وشك الانقراض، ومعرفة المزيد عن التلقيح الصناعي الذي اُستخدم، وقال المؤلف الكبير تشن ليو من الأكاديمية الصينية للعلوم، إنّ هذا الهدف طال انتظاره في هذا المجال.

ومن الممكن أنّ يساعد هذا العمل، في تكوين نماذج قرد أكثر دقة لدراسة الأمراض العصبية، بجانب دراسات الطب الحيوي الأخرى، وفقًا لما ذكره المؤلف الكبير، مضيفًا أنّ كانت قرود خيميري كانت جزءًا من التاريخ منذ فترة طويلة، وارتبطت بمخلوقات الأساطير اليونانية.

استنساخ أبقار في الصين

لم تكن تلك المرة الأولى التي تستنخ فيها الصين، حيوانًا، فمن قبل، استنسخ علماء من جامعة نورث وسترن، للزراعة والغابات، ثلاثة عجول من خلال نقل نواة الخلية الجسدية، إذ استخدموا نسيجًا من أذن الحيوان، وفقًا لما ذكرته صحيفة «جلوبال تايمز»، وأوضح العلماء حينها أنّ التجربة لها أهمية كبيرة لإحياء الثروة الحيوانية في الصين.