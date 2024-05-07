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ضبط مالك مطبعة للكتب التعليمية دون تصريح في القاهرة

كتب:

محمد بركات
07:37 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
مطبعة - أرشيفية

مطبعة - أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، ببيع ونسخ وطباعة العديد من الكتب الدراسية والروايات والأغلفة الخاصة بهم دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ودون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

ضبط مالك المطبوعة 

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالك المطبعة وبحوزته جهاز لاب توب يحتوي على نسخ رقمية جاهزة للطباعة من كتب تعليمية وروايات وأغلفة دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وأقر بأنه مالك المطبعة وارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

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