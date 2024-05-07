ضبط 18 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ومديرية أمن الإسماعيلية قيام (عنصر إجرامى) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه متخذاً من دائرة قسم شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام). هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1.3 مليون جنيه تقريباً).

واتخذت الإجراءات القانونية.