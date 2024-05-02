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ضبط تاجر مخدرات بتهمة تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش في البحيرة

كتب:

محمد بركات
12:51 م | الخميس 02 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، عاطلا له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة بدر، لاتخاذه من مسكنه وكرا لتصنيع مخدر الحشيش.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط 11 كيلوجرام لمخدر الحشيش، و2 كيلو جرام بودرة لمخدر الحشيش الخام، وزجاجة تحوي كمية من زيت مخدر الحشيش، ومجموعة من الأدوات التي تُستخدم في عملية تدوير وتصنيع مخدر الحشيش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض.

وقدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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