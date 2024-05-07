«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تعلق إرسال نوعين من القنابل الدقيقة إلى إسرائيل
كتب:
أحمد العانوسي
07:27 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
بايدن
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن دعم لإسرائيل والتزامه بأمنها لن يتزعزع حتى عند الاختلاف، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيعقد اجتماعا غدا لمناقشة صفقة تبادل المحتجزين.
ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي، أن إدارة بايدن علقت إرسال نوعين من القنابل الدقيقة إلى إسرائيل، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».