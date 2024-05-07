استشاري طب نفسي: اللين هو الطريق الوحيد لتعليم الصلاة للأطفال

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إنَّ الجيل الراهن لديه فهم ومنطق، لافتة إلى أنها تناقش بعض المراهقين حول ترك الصلاة.

ترك الصلاة في المجتمع

وأوضحت استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «لو كل المجتمع صلى لن يكون اعتداء على الآخرين، فلما تتواصل مع الله لن تقوم بأي اعتداء على أحد، لأننا يكون لدينا علاقة بربنا».

العنف مع الأولاد

وأضافت: «فيه بعض الأهالي يتعاملون بعنف مع أولادهم لحثهم على الصلاة مما يتسبب في عندهم وعدم استجابتهم لطلبات والديهم، ومن هنا يجب على كل ام وأب أن يتعامل بلين في تحبيب أبنائهم في الصلاة».