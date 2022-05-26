وفاة مسن داخل مسجد في قرية بالمحلة: «كان مستني إقامة الصلاة»

توفى مسن، في قرية دنوشر، إحدى قرى مركز المحلة الكبرى، داخل المسجد، أثناء صلاة الظهر، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن وفاة مسن يدعى «المغاوري البرماوي» 71 عامًا داخل أحد مساجد قرية دنوشر إحدي قرى مركز المحلة الكبرى، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام، والتحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي أجراها بها ضباط مباحث مركز شرطة المحلة، أن الوفاة حدثت بين الأذان والإقامة في أحد مساجد القرية، وذلك في صلاة العصر وبعد أداء ركعتي تحية المسجد، جلس منتظرًا أذان الإقامة لأداء صلاة الظهر، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الأذان، وذلك بسقوطه على الأرض بشكل مفاجئ، وتبين أنه تعرض الى أزمة قلبية مفاجئة، ولفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

حسن الخاتمة

وأكد أهالي القرية، أن المتوفى كان من رواد المسجد، وحريصًا على صلاة الجماعة في المسجد، وكان ومن حفظة القرآن الكريم، وأن المصلين حاولوا إفاقته فور سقوطه لكن لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة.