«الوصمة» مشروع تخرج لتغيير نظرة المجتمع للمرض النفسي بـ«إعلام الأزهر»

أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة تحت عنوان «الوصمة»، وذلك ضمن ماراثون مشاريع تخرج للصفوف النهائية في الجامعات.

المرض النفسي

تهدف الحملة إلى تغيير الفكرة السلبية المنتشرة في المجتمع عن المرض النفسي، إضافةً إلى تغيير النظرة السيئة للمريض والطبيب النفسي عن طريق نفي بعض المعتقدات الخاطئة التي ترسخت في المجتمع.

التعامل مع المرضي النفسيين

ويوجه طلاب جامعة الأزهر حملتهم إلى الأهالي والأسر ممن لهم أطفال حتى يكونوا على الفهم الكافي للأمراض التي قد تواجه أطفالهم الصغار وكيفية التعامل معهم.

وتخاطب الحملة في بعض نقاطها فئة الشباب الذين قد يواجهون أخطار الاكتئاب المؤدي للانتحار الناتج عن أمراض نفسية وتعليمهم كيفية مواجهتها تحت شعار «قوة الروح في كسر الوصمة».

تصحيح الصورة الذهنية

ويستعين طلاب إعلام الأزهر في حملتهم ببعضٍ من علماء النفس والدين حتى تكون الحملة قائمةً على أسس علمية سليمة، بالإضافة لمدربين وخبراء ليدهم القدرة على توعية الشباب بحقيقة المرض النفسي وكيفية التعامل مع المريض إلى أن يتعافى، كما تهدف الحملة إلى تصحيح الصورة الذهنية والمجتمعية تجاه المرض النفسي.