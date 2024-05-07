البيت الأبيض: تفاؤل بانفراجة في جولة محادثات وقف إطلاق النار الحالية بالقاهرة

أكد البيت الأبيض أن الإسرائيليين أوضحوا للمسؤولين الأمريكيين أن عملية الأمس في رفح الفلسطينية، كانت محدودة ولأهداف معينة، ونحن نراقب سير العمليات عن كثب.

أضاف البيت الأبيض أننا لا نريد رؤية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سواء كانت صغيرة أو كبيرة ما دامت تهدد حياة المدنيين.

أشار إلى أن هناك تفاؤلا إزاء إمكانية جسر الفجوات بين حماس وإسرائيل خلال جولة المحادثات الحالية بالقاهرة الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.