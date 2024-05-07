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«الخارجية الأمريكية»: نرفض قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية

كتب:

أحمد العانوسي
08:43 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الوزارة ما زالت تعارض قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية وتسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منوهًا إلى أنه لا بد من إجراء تقييم لمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني خلال عملياتها بقطاع غزة.

أضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعًا: «لم نر حتى اللحظة أي خطة إسرائيلية قابلة للتطبيق للتعامل مع مئات الآلاف من المدنيين في رفح الفلسطينية».

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بقلم أحمد العانوسي