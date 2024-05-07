«الخارجية الأمريكية»: نتشاور مع شركائنا بشأن سلام مستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن واشنطن لا تزال تتشاور مع شركائها من أجل التوصل لاتفاق يفضي لسلام مستدام.

وأضافت في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن واشنطن لا تزال تعتقد أن اتفاق المحتجزين يصب في مصلحة إسرائيل والفلسطينيين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن واشنطن أوضحت تماما لإسرائيل آراءها بخصوص عملية عسكرية برفح الفلسطينية.