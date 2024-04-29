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«الخارجية الأمريكية»: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن ينتهي في «الجنائية الدولية»

كتب:

محمد عزالدين
11:02 م | الإثنين 29 أبريل 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال سامويل وربيرج متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ بلاده ترى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت وربيرج، في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية رغدة منير: «حتى هذه الساعة، لم نرَ في الولايات المتحدة الأمريكية أي خطة كاملة وشاملة بأن الدولة الإسرائيلية ستوفر حماية للمليون مدني فلسطيني في رفح الفلسطينية».

الخارجية الأمريكية: لدينا قلق شديد من أى عملية عسكرية في رفح

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «أكثر من ذلك، لدينا قلق شديد من تأثيرات أي عملية عسكرية على الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة وإمكانية تدخل المجتمع المدني لإيصال المساعدات عبر معبر رفح، بالإضافة إلى العلاقة بين إسرائيل ومصر.. وبالتالي، نحن لدينا كل هذه المخاوف ونعبر عنها، وسنرى في الأيام المقبلة زيارة الوزير إسرائيل وسيناقش هذه الأمور مع إسرائيل».

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