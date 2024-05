حدث ليلا| قصف رفح الفلسطينية وأوكرانيا تحرق روسيا وتحذير من زلزال بقوة 7 ريختر | عاجل

شهد العالم أحداثا عدة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وتحذير عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل من هزة بقوة 7 ريختر، وإشعال أوكرانيا حريقا في مخزن للنفط بجمهورية لوهانسك الروسية.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 7 شهداء وإصابة 14 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الزيتون بمدينة غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي نازحين وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء شهيدًا وحدوث عدد من الإصابات في قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المدنيين جنوب شرق مدينة غزة.

وعلى جانب آخر، أكد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح الفلسطينية والعملية البرية ستزيد من الوفيات والنزوح.

في تحذير جديد، أشار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، المعروف بجدليته في مجال الزلازل، إلى احتمالية حدوث زلازل وهزات أرضية في الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تصل قوتها إلى 7 درجات.

نشر عالم الزلازل الهولندي تغريدة على موقع «X» (تويتر سابقًا) تحدث فيها عن انفجار منطقة الاندساس في جزر ساندويتش الجنوبية قبل حوالي 3 سنوات، حيث تعرضت لزلزال بقوة 7.7 و8.0 درجات في يوم واحد بعد تقارب قريب لخمسة اقترانات كوكبية تشمل عطارد والزهرة.

Almost three years ago nearly the entire South Sandwich Islands subduction zone ruptured with a Mw 7.7 and Mw 8.0 earthquake on one day after a near convergence of 5 planetary conjunctions involving Mercury and Venus. Today we see signs of building stress in the region again,… pic.twitter.com/vUT1e73zLy