حدث ليلا| قصف رفح الفلسطينية وأوكرانيا تحرق روسيا وتحذير من زلزال بقوة 7 ريختر | عاجل

شهد العالم أحداثا عدة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وتحذير عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل من هزة بقوة 7 ريختر، وإشعال أوكرانيا حريقا في مخزن للنفط بجمهورية لوهانسك الروسية.

الاحتلال يشن قصف على مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 7 شهداء وإصابة 14 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الزيتون بمدينة غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

كما قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي نازحين وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء شهيدًا وحدوث عدد من الإصابات في قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المدنيين جنوب شرق مدينة غزة.

وعلى جانب آخر، أكد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح الفلسطينية والعملية البرية ستزيد من الوفيات والنزوح.

عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر

في تحذير جديد، أشار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، المعروف بجدليته في مجال الزلازل، إلى احتمالية حدوث زلازل وهزات أرضية في الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تصل قوتها إلى 7 درجات.

نشر عالم الزلازل الهولندي تغريدة على موقع «X» (تويتر سابقًا) تحدث فيها عن انفجار منطقة الاندساس في جزر ساندويتش الجنوبية قبل حوالي 3 سنوات، حيث تعرضت لزلزال بقوة 7.7 و8.0 درجات في يوم واحد بعد تقارب قريب لخمسة اقترانات كوكبية تشمل عطارد والزهرة.

Almost three years ago nearly the entire South Sandwich Islands subduction zone ruptured with a Mw 7.7 and Mw 8.0 earthquake on one day after a near convergence of 5 planetary conjunctions involving Mercury and Venus. Today we see signs of building stress in the region again,… pic.twitter.com/vUT1e73zLy — SSGEOS Research and Education (@ssgeos_edu) May 7, 2024

وأضاف هوجربيتس، أن اليوم نشهد زيادة التوتر في المنطقة مرة أخرى، ما يمكن أن يؤدي بسرعة إلى وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر كل عامين.

وفقًا لتوقعات هوجربيتس، من المحتمل حدوث زلزال بقوة 7 درجات خلال الأيام القادمة.

أوكرانيا تشعل حريق داخل روسيا

أعلن ليونيد باشينيك، رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية الروسية، أن القوات الأوكرانية هاجمت مستودعًا لتخزين النفط وأشعلت حريقًا كبيرًا، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وفقًا لوكالة «رويترز».

وأفاد باشينيك على منصة «تليجرام»، بأن أوكرانيا شنت هجومًا على مدينة لوهانسك في ساعة متأخرة من الليل، واستهدفت مستودعًا لتخزين النفط على حافة المدينة.

وأعلن في وقت لاحق أن 5 موظفين من المستودع تم نقلهم إلى المستشفى، وتم استدعاء جميع الوحدات التابعة للقسم المحلي في وزارة الطوارئ الروسية لإخماد الحريق وضمان سلامة المباني المجاورة.

وأشار باشينيك دون تقديم أدلة، إلى أن الهجوم تم باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية «ATACM»، الذي تم تسليمه للجيش الأوكراني من قبل الولايات المتحدة.