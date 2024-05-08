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أوكرانيا تشعل حريقا في مخزن للنفط بجمهورية لوهانسك الروسية (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
01:55 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
لحظة اشتعال حريق كبير في لوهانسك

لحظة اشتعال حريق كبير في لوهانسك

قال ليونيد باشينيك، رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية الروسية، إن القوات الأوكرانية هاجمت مستودعا لتخزين النفط وأشعلت حريقًا كبيرًا، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

أوكرانيا تشن ضربة على مدينة لوهانسك

وكتب باشينيك على موقع «تليجرام»: «في وقت متأخر من الليل، شنت أوكرانيا ضربة على مدينة لوهانسك الهادئة، وقصف مستودعًا لتخزين النفط على حافة المدينة».

وأفاد لاحقًا أن 5 موظفين في المستودع نُقلوا إلى المستشفى، وتم نشر جميع الوحدات من القسم المحلي بوزارة الطوارئ الروسية لإخماد الحريق والحفاظ على المباني المجاورة آمنة.

واقترح «باشينيك»، دون تقديم أي دليل، أن الضربة قد نفذتها «ATACM» نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الذي زودته به الولايات المتحدة.

وكتب: «الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الطبية للجرحى تفاقمت بسبب الحريق الكبير».

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأبلغ مدونو الحرب الأوكرانيون عن الضربة، وأشار أحدهم إلى أنها نفذت بصاروخ.

وسيطر المقاتلون الانفصاليون المدعومون والممولون من روسيا، على أجزاء كبيرة من منطقتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا في عام 2014 بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.

وأصبح «باشنيك» رئيسًا للمنطقة الانفصالية قبل أن تشن موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وضمت روسيا كلا المنطقتين - وكذلك منطقتي زابوريتشيا وخرسون - في سبتمبر 2022، على الرغم من أنها لا تملك السيطرة الكاملة على أي منهما.

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