«تضرب هذه المنطقة».. عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يحذر من هزة بقوة 7 ريختر

في تحذير جديد، أشار فرانك هوجربيتس، عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، إلى احتمالية وقوع زلازل وهزات أرضية مرتقبة خلال الأيام القادمة، من المتوقع أن تصل لـ7 درجات.

ونشر عالم الزلازل الهولندي تغريدة على موقع «X» المعروف سابقًا باسم تويتر: «منذ ما يقرب من 3 سنوات، انفجرت منطقة الاندساس بأكملها تقريبًا في جزر ساندويتش الجنوبية بزلزال قوته 7.7 ميجاوات و8.0 ميجاوات في يوم واحد بعد التقارب القريب لخمسة اقترانات كوكبية تشمل عطارد والزهرة.

واليوم نرى بوادر تصاعد التوتر في المنطقة من جديد، ما ينتج بسهولة هزة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر كل عامين».

