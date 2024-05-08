«تضرب هذه المنطقة».. عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يحذر من هزة بقوة 7 ريختر

في تحذير جديد، أشار فرانك هوجربيتس، عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، إلى احتمالية وقوع زلازل وهزات أرضية مرتقبة خلال الأيام القادمة، من المتوقع أن تصل لـ7 درجات.

هوجربيتس يتوقع زلزال بقوة 7 درجات

ونشر عالم الزلازل الهولندي تغريدة على موقع «X» المعروف سابقًا باسم تويتر: «منذ ما يقرب من 3 سنوات، انفجرت منطقة الاندساس بأكملها تقريبًا في جزر ساندويتش الجنوبية بزلزال قوته 7.7 ميجاوات و8.0 ميجاوات في يوم واحد بعد التقارب القريب لخمسة اقترانات كوكبية تشمل عطارد والزهرة.

واليوم نرى بوادر تصاعد التوتر في المنطقة من جديد، ما ينتج بسهولة هزة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر كل عامين».

Almost three years ago nearly the entire South Sandwich Islands subduction zone ruptured with a Mw 7.7 and Mw 8.0 earthquake on one day after a near convergence of 5 planetary conjunctions involving Mercury and Venus. Today we see signs of building stress in the region again,… pic.twitter.com/vUT1e73zLy — SSGEOS Research and Education (@ssgeos_edu) May 7, 2024

وتوقع هوجربيتس، أن هناك زلزال من المتوقع أن يحدث خلال الأيام القادمة بقوة 7 درجات.

عالم الزلازل الهولندي

وفي وقت سابق، أكد عالم الزلازل الهولندي أن هناك احتمالية لحدوث زلزال في تشيلي، البلد الواقع على ساحل أمريكا الجنوبية.

ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس» تغريدة قال فيها: «منذ عام 2017، لم تسجل أي هزة أرضية بقوة 7.0 أو أكبر على مقياس ريختر في تشيلي، بينما تعرضت منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور لسبع هزات أرضية بقوة 7.0 أو أكبر، ويُعتبر ساحل أمريكا الجنوبية منطقة جيولوجية نشطة، وكان أكبر زلزال في العالم منذ عام 2014 بقوة 8.3 على مقياس ريختر قبالة سواحل مدينة كوكيمبو في تشيلي في سبتمبر 2015».

وعالم الزلازل الهولندي عند ظهوره لأول مرة، أثار جدلا بسبب تأكيد علماء الجيولوجيا على عدم قدرة أي شخص على التنبؤ بمواعيد الزلازل، وأن تصريحاته تعتبر تخمينات غير مستندة على أدلة علمية، وأنه لا يوجد صلة بين حركة الكواكب وحدوث الزلازل.