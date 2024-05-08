انطلاق النسخة الثالثة من مبادرة «اسمع واتكلم» في مركز الأزهر للمؤتمرات

انطلقت منذ قليل، فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف «اسمع واتكلم»، الموجهة لشباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وذلك في مركز الأزهر للمؤتمرات.

تأتي مبادرة «اسمع واتكلم» استكمالًا لجهود مرصد الأزهر التوعوية؛ إذ يعمل المرصد منذ نشأته في عام 2015 على ترسيخ مبادئ الحوار وإيجاد آليات فعالة للتواصل مع الشباب والتجاوب مع طموحاتهم وتطلعاتهم، وتقديم إجابات وافية لكافة استفساراتهم بمختلف القضايا خاصة تلك القضايا الجديدة التي أنبثقت عن التطورات التكنولوجية الحديثة كتقنيات الذكاء الاصطناعي.

مبادرة اسمع واتكلم

وتنقسم فعاليات النسخة الثالثة إلى جلستين، يحاضر في الجلسة الأولى المشاعر وعلاقتها بالفكر المتطرف، الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي، والدكتور أسامة رسلان مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، ويديرها الأستاذ محمد عبوده الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.