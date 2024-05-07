«الأزهر للفتوى الإلكترونية»: الأشهر الحرم فيها نفحات وبركات

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأشهر الحرم ميزها الله سبحانه وتعالى بمميزات وخصائص، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّه السَّماواتِ والأَرْضَ: السَّنةُ اثْنَا عَشَر شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم: ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقعْدة، وَذو الْحجَّةِ، والْمُحرَّمُ، وَرجُب مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمادَى وَشَعْبَانَ».

استثمار الأشهر الحرم

وأضاف مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «سيدنا النبي بين لنا الأشهر الحرم، وهي: شهر رجب، وهذا فرد، وثلاثة أشهر سرد هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وهذا زمن وعاء لكل التصرفات وكل دقيقة منه تمر من أعمارنا، وما انقضى منه لا يعود أبدا، ولازم نكون مدركين أننا لازم نستثمر الأشهر الحرم لأن فيها نفحات وبركات.

وأوضح: «يجب علينا التعرض لنفحات هذه الأشهر الحرم بأعمال الخير، فكل العام ينائه على أشهر حرم، فيبدأ بمحرم ومنتصفه رجب وآخره ذي القعدة وذي الحجة».