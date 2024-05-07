مدير «الأزهر العالمي للفتوى» يكشف سبب قيام الرسول بالعمرة 4 مرات في ذي القعدة

أجاب الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لماذا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات في شهر ذي القعدة ؟.

أضاف مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «ذو القعدة من الأشهر الحرم، وقيل كانوا يقعدون عن القتال فيه، وقيل كانوا يقعدون فيه عن العمرة فيه».

أوضح: «كانوا في الجاهلية يرفضون زيارة بيت الله الحرام في ذي القعدة، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعتمر فيه 4 مرات ليرد على هذه الخرافات بالفعل والعمل».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.