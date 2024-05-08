«الهجرة»: تقنين أوضاع المصريين في أيرلندا الشمالية للعمل بمهنة الصيد

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة عفاف عبد ربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، لبحث آخر مستجدات أوضاع الجالية واحتياجاتهم، وتعهدت الوزيرة خلال اللقاء ببذل أي جهود من شأنها تعزيز الانتماء في نفوس أبناء الوطن في الخارج.

تعزيز الانتماء في نفوس أبناء الوطن بالخارج

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود الجالية المصرية في أيرلندا مشيدة، شارحة التحديات التي تواجه وزارة الهجرة، للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج في ظل أزمات اقتصادية وسياسية عالمية طاحنة.

تذليل عقبات الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية

بدورها، أعربت الدكتورة عفاف عبد ربه رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، عن امتنانها لوزيرة الهجرة لتلبية احتياجات كل المصريين في الخارج بمختلف شرائحهم دون تمييز.

وأضافت أن وزيرة الهجرة كانت على دراية كبيرة بوضع الجالية، إذ كانت فترة توليها سفيرًا لمصر في أيرلندا، من أهم الفترات التي شعر فيها المصريون هناك بوحدة الصف، لما بذلته من جهد في تنظيم العديد من الفعاليات الوطنية لربطهم بوطنهم، وكذلك دورها في تذليل أي عقبات تواجه أعضاء الجالية المصرية، بما في ذلك تقنين أوضاع أبناء الخارج للعمل بمهنة الصيد.

فيما نوهت وزيرة الهجرة إلى أنها لنّ تتوان في بذل أي جهود من شأنها تعزيز الانتماء في نفوس أبناء الوطن في الخارج، والحرص على بناء الثقة بينهم وبين مصر.