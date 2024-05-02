محمود الأبيدي: الهجرة غير الشرعية مخالفة لتعاليم الإسلام

أجاب الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، على سؤال حول هل المغامرة فى الهجرة غير الشرعية تعتبر قتل للنفس؟

وأوضح خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «طبعا لما ربنا يأمر الإنسان بالسعي، يأمره بالنجاة، فلما أجى أسافر شرعي، هيكون فيه طيارة، دى بيكون فيها كل وسائل الأمان، عكس الهجرة غير الشرعية».

وتابع: «من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والعقل والمال، فلما أعمل هجرة غير شرعية بغامر بنفسي ومالي، فبالتالي هذا ضد مقاصد الشريعة الإسلامية ومخالف لها».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.