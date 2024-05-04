«الهجرة»: الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة ضمن مبادرة المصريين بالخارج

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» لاستقدام سيارات للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.

وزيرة الهجرة: مليار و976 مليون دولار قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة

أضافت وزيرة الهجرة، في بيان، أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة، بلغت مليارا و976 مليونا و737 ألفا و388 دولار، وإجمالي التحويلات 799 مليونا و462 ألفا و490 دولار حتى الآن، موضحة أن معظم أوامر الدفع مسجلة لأشخاص لم يستقروا على السيارة التي سيرسلونها، ومن ثم جرى التسجيل بوديعة لسيارة صغيرة بقيمة 823 دولار، وذلك على سبيل الحجز والتسجيل في المبادرة، ثم يقومون لاحقًا بإضافة سيارة أكبر بوديعة أعلى عند الاستقرار عليها، وهو ما يشير إلى تضاعف الحصيلة الخاصة بالمبادرة.

لفتت إلى أنه بالنسبة لرد فروق الوديعة في المبادرة منذ انطلاقها بين مرحلتيها، جرى رد 2192 فرق وديعة من إجمالي 2400 فرق وديعة بقيمة 12 مليونا و427 ألفا و211 دولار، وجار سدادها لباقي المستحقين، موضحة أن عدد المصريين بالخارج المسددين لرسوم استيراد السيارة وصل إلى 264 ألفا و639 مواطنا.

الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة

أشارت السفيرة سها جندي، إلى أنه جرى الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة من إجمالي 602 ألف و277 سيارة ممن صدر لها أوامر الدفع للمصريين بالخارج المستفيدين، وفقا للضوابط المقررة بالقانون والتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة.

أوضحت وزيرة الهجرة أنه تمت الموافقة على إتاحة استخدام آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق وذلك للمساواة بين الجميع، بإتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بتلك الدول لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، واستكمال باقي إجراءات التحويل، حيث إنه لا بد أن يكون المصري بالخارج قد أتم عملية التسجيل على «تطبيق السيارات» قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.