نائب رئيس جامعة القاهرة: كلية الإعلام ساهمت بقوة في التحول للاقتصاد الأخضر

أعرب الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، عن سعادته لحضور افتتاح المؤتمر الدولي لكلية الإعلام الذي يناقش دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحاً أن كلية الإعلام من الكليات التي تساهم بقوة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية إذ تحرص الكلية على تفعيل كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة مؤسسات الدولة في الوصول للتنمية المستدامة والتكيف على التحديات المناخية.

كلية الإعلام تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة 2030

وأضاف السعيد خلال إلقاء كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية تساهم بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الدولة 2030 وخاصة في الهدف الأول وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن والهدف الرابع الذي يتناول الاقتصاد المتنوع التنافسي.

ولفت نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر يمثل إضافة كبيرة في سبيل تنفيذ خطط التنمية بمصر الذي تقودة كلية الإعلام ودور كبير في نشر الثقافة الاقتصادية بالمجتمع كالتعريف بالتشريعات والاجراءات الاقتصادية وبيان أهداف خطط الدولة التنموية والمجتمع في أهمية كبيرة للتعرف على الاقتصاد الأخضر.