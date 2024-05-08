«إعلام القاهرة» تبدأ فعاليات مؤتمر «التحول نحو الاقتصاد الأخضر».. في دورته الـ29

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الـ29 لكلية الإعلام جامعة القاهرة، منذ قليل، تحت عنوان «الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر» وتناقش محاور المؤتمر عددًا من القضايا المهمة حول دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي.

وتناول المؤتمر عدة موضوعات عن قضايا التغيرات البيئية والمناخية من وجهة نظر وسائل الإعلام، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في هذه القضية، ويضم المؤتمر 5 حلقات نقاشية، تدور حول التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي، والتجارب الإعلامية المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة، والاتجاهات البحثية الحديثة في مجال التسويق الأخضر.

دور الإعلام في توعية المجتمع من المخاطر البيئية

وقالت الدكتورة وسام نصر، وكلية الاعلام، إن المؤتمر يمثل انعكاسا قويا لرؤية مصر و العالم العربي و يؤكد دور الإعلام في توعية المجتمع من المخاطر البيئية، مضيفة أن النسخة تطرح إشكالية بحثية في كون العلاقة بين الإعلام والاقتصاد الأخضر ومدى التكامل بينهم للوصول الي رؤي و حلول تسهم في حل المشكلات.