محافظ المنيا: مشروع تحسين سبل العيش يتوافق مع استراتيجية تنمية الاقتصاد الأخضر

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، برئاسة شو دنيو المدير العام للمنظمة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها، خلال زيارة لقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة لتفقد عدد من مشروعات التنمية الريفية تحت مظلة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية الذي تنفذه المنظمة مع الجهات المانحة في قرى مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة.

تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش للنساء الريفيات

هنأ المحافظ، خلال كلمته، «شو دنيو»، على انتخابه لولاية ثانية للمنظمة منذ يوليو الماضي لاستكمال مسيرة المبادرات في تحويل النظم الزراعية والغذائية لتكون أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق أهداف الاستدامة، مشيدا بما حققه مشروع تحسين سبل العيش والغذاء المنفذ في 10قرى بـ 4 مراكز «أبوقرقاص، ملوي، مغاغة، العدوة»، للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش للنساء الريفيات على اختلاف فئاتهم العمرية والاجتماعية والاقتصادية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتطوير الريف المصري، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا.

استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتوافق مع استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر وتحسين الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد المحلى من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا تقديم سبل الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة ومٌتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا، لافتا أن إدارة التنمية بالمحافظة والإدارات التابعة لها بالمراكز تقدم قروضا بفوائد بسيطة لتنمية تلك المشروعات والمساعدة في زيادة التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات.

زيادة الدعم ليشمل قرى جديدة بالمحافظة

وخلال اللقاء، قدم شو دنيو المدير العام للمنظمة الدعم للمزارعين بالموارد اللازمة لاستكمال مشاريعهم، وتقديم دعم مادي، إلى جانب التوسع في المشروع وزيادة الدعم ليشمل قرى جديدة في المحافظة تنضم إلى المشروع.

أكدت الدكتورة نيفين القباج أن المنيا تمتلك موارد كبيرة زراعية و صناعية وتجارية مما يستوجب العمل على جودة الحياة بها و خلق تنمية مجتمعية تعتمد على العمل و الإنتاج، مثمنة دور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في تقديم الدعم اللازم لأبناء المحافظة حيث تم اختيار المنيا لتنفيذ المشروع باعتبارها محافظة زراعية في المقام الأول، مشيرة أن هذا المشروع الرائد يهدف إيجاد فرص عمل للسيدات خاصة في المناطق الريفية و المساهمة فى عجلة الإنتاج واستحداث سبل تكنولوجية لتعزيز المنتج الزراعي.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تخصيص 20 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والجماعية، منها 10 ملايين جنيه للأفراد من رجال وسيدات، و10 ملايين جنيه للسيدات المعيلات، فضلا عن إنشاء مصنعين أحدهما للملابس والآخر للصلصة يتم تمويله من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب التكفل بسداد المصروفات الدراسية المتأخرة للطلبة بالمدارس والجامعات بعد حصرها والمساهمة مع المحافظة في دعم وتقديم إفطار في شهر رمضان بقيمة 2 مليون جنيه لخدمة أهالي المنيا، بالإضافة إلى مساعدة ذوى الإعاقة في الحصول على بطاقات خدمات متكاملة.