الأكاديمية العربية تنظم المؤتمر الدولي للذكاء الآلي.. يبحث «الأمن السيبراني»

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تنظيم المؤتمر الدولي «IEEE» للذكاء الآلي والابتكارات الذكية، خلال الفترة من 12- 14 مايو الجاري.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إنّ الأكاديمية تولي اهتمامًا كبيرًا بمواكبة التطور في مجالات الذكاء الآلي الثورة الصناعية الرابعة، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الطبية الحيوية والأنظمة الذكية والابتكارات الذكية في المجالات الهندسية المتباينة البيانات الضخمة، والتنمية المستدامة، لدورها الحيوي في عملية التنمية التكنولوجية والاقتصادية.

رؤية مصر 2030

يُعقد المؤتمر برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في أبي قير بمشاركة وحضور عربي ودولي، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 بما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لمواكبة أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز الابتكار والبنية التحتية المرنة، لتحقيق مستقبل مرن ومستدام لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الحلول الذكية لمختلف القطاعات الصحية والبيئية والزراعية وقطاعات الطاقة وغيرها.

ملتقى دولي لتبادل المعرفة

يهدف المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية إلى توفير منصة للباحثين من الأوساط الأكاديمية والصناعية للانتقاء وتبادل التطورات المتطورة في هذا المجال، وهو ملتقى دولي وإقليمي متميز لتبادل المعرفة والخبرات ومشاركة الرؤى والنتائج في نظرية ومنهجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والهندسة الطبية الحيوية والابتكارات الذكية وتطبيقات الأمن السيبراني والثورة الصناعية الرابعة.

يضم المؤتمر قامات من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ورؤساء جامعات ومؤسسات تقنية وعلمية، والعديد من الباحثين والاستشاريين وقطاع الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، ويتوقع أن يزيد الحضور عن 400 مشاركًا على المستوى الوطني والدولي.