الكشف على 10 آلاف مواطن بالمنيا في 8 قوافل طبية خلال شهر

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية؛ إذ جرى إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفي مقدمتها 100 مليون صحة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تنفيذ 8 قوافل طبية خلال شهر

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تنفيذ 8 قوافل طبية خلال شهر في قرى «بلنصورة والخياري والفقاعي بمركز أبوقرقاص، دير العذراء وجبل الطير بمركز سمالوط، قرية أولاد مرجان بديرمواس، قرية طوخ بمركز المنيا» إلى جانب قافلة التأمين الطبي؛ إذ جرى توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد».

عقد ندوات تثقيف صحي

وأوضح أنه جرى الكشف على 10 آلاف و614 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 1404 تحاليل مختلفة، وموجات صوتية لـ 17 حالة، وأشعة عادية لـ 53 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 661 مترددا وتحويل داخلي لـ 682 حالة وتحويل للمستشفى 83 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 977 مترددا.