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ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

كتب:

محمد بركات
01:57 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
جرائم الأموال العامة

جرائم الأموال العامة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شاب حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيا.

وأوهم المتهم المواطنين بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وأقر بارتكابه 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

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