«تموين المنيا» تحرر 130 محضرا خلال حملات رقابية على الأسواق

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين و الصحة و الطب البيطري وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، تحقيقا للصالح العام، والاطمئنان من جودة المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم المصنعة والدواجن والأسماك المملحة بأنواعها.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية علي الأسواق أسفرت عن تحرير 20 محضرا، تنوعت ما بين أسماك وكبدة ولحوم ورنجة وأسماك مملحة ومشروبات غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من تحرير 110 محاضر تموينية منها 78 محضرا في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن-عدم مطابقة المواصفات- عدم وجود سجلات) و32 محضراً في مجال متابعة الأسواق منها (عدم إعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر- إدارة نشاط بدون ترخيص).