«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يمنع آلاف الجرحى من السفر للعلاج خارج غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه لليوم الثاني على التوالي يجرى إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه، وأن الاحتلال يمنع آلاف الجرحى والمرضى من السفر للعلاج خارج قطاع غزة، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال يمنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية لمستشفيات الوزارة، وخروج بعض المستشفيات في رفح الفلسطينية من الخدمة، بسبب التهديد الإسرائيلي لها بالإخلاء والقصف العنيف.