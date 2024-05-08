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«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35 ألف شهيد

كتب:

هانى حسن
02:06 م | الأربعاء 08 مايو 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و844 شهيدًا، و78 ألفًا و404 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل. 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 55 شهيدًا و200 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.       

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بقلم هانى حسن