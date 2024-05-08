«المصرية للمعارض» تدعو الشركات للمشاركة في معرض طرابلس الدولي

وجهت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الدعوة إلى الشركات المصرية، للمشاركة في الدورة الـ50 من معرض طرابلس الدولي، الذي يقام خلال الفترة من 15-21 مايو 2024.

الشركات المتاح لها المشاركة في معرض طرابلس الدولي

أوضحت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المعرض يفتح أبوابه للشركات العاملة، في مجال الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، وقطاع مواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والتعبئة، والتغليف، والأثاث، والنجف، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، والأدوات المنزلية، والملابس الجاهزة، والمفروشات، وقطاع المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، وقطاع الجلود ومنتجاتها.

مصر ضيف شرف معرض طرابلس الدولي

أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة، أن المعرض يوفر فرصة كبيرة، للشركات المصرية، لتسويق منتجاتها، كما يفتح الباب أمام زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الشقيقة، موضحاً أن مصر ستكون ضيف شرف المعرض، وتم تخصيص مساحة 500 متر للجناح الخاص بها.

وأشار الماوردي، إلى أنه يشترط أن تكون معروضات الشركات المشاركة، في نفس مجال عمل الشركة، بالإضافة إلى أن الإشتراك فى المعارض المجمعة، وفقاً للخطة السنوية مع أهمية تقديم المستندات، وطلب اشتراك في المعرض، وبیان مفصل عن الشركة، ومنتجاتها، وبيانات الاتصال، وبراءة الذمة المالية، من هيئة تنمية الصادرات، وتقديم مايدل على سابقه اشتراك في المعارض الدولية، وآخر ميزانية معتمدة للشركة.

المستندات المطلوبة للمشاركة في معرض طرابلس الدولي

وأوضح اللواء شريف الماوردي، أن المستندات المطلوبة للمشاركة في المعرض، تتضمن (سجل تجارى، وبطاقه ضريبية، وصورة من آخر إقرار ضريبي، وسجل المصدرين بجانب تعهد بعدم عرض أى منتجات غير مصرية، وأي معروضات لا تقوم الشركة بتصنيعها، إلا إذا كانت مكملة لنفس المنتج التي تقوم الشركة بتصنيعه، وبيان من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بحجم الصادرات لعام مالی سابق، ورقم حساب معتمد من البنك متضمناً اسم الشركة باللغة العربية، وفرع البنك حال رد أية مبالغ للشركه، بالإضافة إلى أصل الإيداع النقدى من البنك، يفيد سداد كامل المساهمة المالية مع الأخذ في الاعتبار، أن خطاب إيداع البنك المسلم من الهيئة للشركة، صالح لمدة يومين عمل فقط، من تاريخ الاستلام).

معرض طرابلس الدولي

يعد معرض طرابلس الدولي، من أهم المعارض بالمنطقة العربية، والقارة الأفريقية، حيث كان تأسيسه باعتبار ليبيا، مركزاً تاريخياً مهماً من مراكز التجارة القديمة، ويهدف المعرض لتشجيع التبادل التجاري بين ليبيا، ودول الإقليم والعالم، ويشمل المعرض مختلف التخصصات بشتى المجالات الصناعية، والزراعية، والاتصالات، والتكنولوجيا، كما أنه يستقطب نخبة من الأدباء، والمثقفين، والمبدعين، من خلال النشاطات الموازية التي تقام على هامش فعاليات المعرض.