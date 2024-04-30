وكيل «الشيوخ»: التصنيع الزراعي بوابة الأمن الغذائي ودعم الصادرات المصرية

أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أهمية ملف التصنيع الزراعي كونه ركيزة أساسية للتنمية والأمن الغذائي، ورافعة قوية لتعزيز الاقتصاد القومي المصري.

وطالبت فوزي، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمناقشة سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور النائب عبدالسلام الجبلي، مقدم طلب المناقشة.

وسلطت فوزي الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التصنيع الزراعي في مصر، وبينها انخفاض نسبة المنتجات الزراعية التي تدخل في عمليات التحويل والحفظ والتجهيز والتصنيع،وتراجع الاهتمام بالصناعات الريفية، ووجود قطاع عشوائي وغير منظم وغير خاضع للإشراف والرقابة الرسمية، وإهمال تصنيع وتدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية، ما يُشكل خطورة بيئية ويُهدد فرصًا تصنيعية هامة.

وأشارت فوزي إلى أنّ مشروع حياة كريمة يُعدّ مدخلا لمواجهة هذه الظواهر التي تُعيق تطوير قطاع التصنيع الزراعي، كما نوهت إلى اهتمام صانع القرار بدعم ومساندة الصادرات المصرية الزراعية.

وطالبت فوزي بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعي، تتضمن تنظيم حملات للترويج للمنتج الزراعي المصري وفتح أسواق خارجية جديدة له