وزير التجارة: نستهدف زيادة حصة الصادرات المصرية إلى 4.4% خلال 4 سنوات

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع المهندس سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، والمهندس ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء، لبحث الآليات التنفيذية والقرارات الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان.

وصول صادرات قطاع الرخام والجرانيت لمليار دولار

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل وآليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصول صادرات قطاع الرخام والجرانيت لمليار دولار، لافتا إلى أن اللقاء استعرض استراتيجية تنمية صادرات الرخام والجرانيت التي صيغت من خلال العديد من الاجتماعات وورش العمل مع ممثلي سلسلة القيمة للمنتجات، لتفهم كل المتطلبات والتحديات، وكذلك الفرص المتاحة بالقطاع.

دعم تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات

وأكد حرص الوزارة بكل هيئاتها وجهاتها التابعة على دعم تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن المبادرات والتوجهات الاستراتيجية تستهدف تعظيم حصة الصادرات المصرية من 2.1% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.4% خلال 4 أعوام، فضلاً عن دعم تحول العاملين في مجال الرخام والجرانيت من القطاع غير رسمي إلى القطاع الرسمي.

تطوير جاهزية المصانع والمحاجر

وأوضح الوزير أن ملامح الاستراتيجية الجديدة تتضمن تنمية الاستكشاف لأنواع وألوان جديدة من الأحجار الطبيعية، وتطوير جاهزية المصانع والمحاجر، إلى جانب تحسين هيكل تكلفة الانتاج والتصدير، وتعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الكبيرة، فضلا عن تعظيم العلامة التجارية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وإعادة تدوير هوالك المحاجر والمصانع.

إدماج منطقة شق الثعبان في منظومة الاقتصاد

وأضاف سمير أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة، والعمل على توفير كل أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية، وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.