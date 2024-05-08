عطل فني يجبر طائرة شحن على تنفيذ هبوط مروع في مطار إسطنبول (فيديو)

لحظات من الرعب وكتم الأنفاس، ركاب طائرة بوينج 767 في إسطنبول، بعد حدوث عطل مفاجئ، أدى إلى سقوط الطائرة بشكل خاطئ، ما أحدث تلفًا بها وتسبب في تطاير الدخان بشكل واسع حولها، ما أثار الذعر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الحادث بشكل كبير.. فماذا حدث؟

هبوط اضطراري لطائرة في إسطنبول بسبب عطل في نظام الهبوط

بشكل مفاجئ هبطت طائرة بوينج 767 اضطراريا في مطار إسطنبول، بعد أن واجهت عطلًا مفاجئًا في نظام الهبوط، إذ أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام الطائرة بأرضية المطار، وتطاير شرارات النار والدخان من جسمها، الأمر الذي أحدث حالة من الصدمة والخوف على أرواح الركاب.

لحظات من الرعب بسبب هبوط اضطراري لطائرة

الطائرة أقلعت من مطار شارل ديجول في باريس في وقت مبكر، متجهة إلى إسطنبول، وهرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغًا عن العطل، وتمكنت من إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام.

«الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وأن الطاقم تمكن من إخلاء الطائرة بأمان».. هكذا قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوجلو، عن تفاصيل الحادث التي كشفها، بالتأكيد على أن الأمر تحت السيطرة ولا يوجد إصابات وجاري التحقيق في الواقعة.

المثير في الأمر، أن هذا الحادث يأتي في وقت تواجه فيه شركة بوينج تدقيقًا مكثفًا، بعد سلسلة من الحوادث المتتالية التي أثارت الجدل حول مشكلات مراقبة جودة الطائرات.

ففي أبريل الماضي، أعلنت بوينج عن خسارة قدرها 343 مليون دولار في الربع الأول، وهو ما يعكس انخفاضًا في عمليات التسليم بسبب مشاكل الإنتاج وحوادث التشغيل.

وتبقى التحقيقات جارية لمعرفة أسباب عطل نظام الهبوط في طائرة بوينج 767، وتحديد ما إذا كان مرتبطًا بمشكلات مراقبة الجودة أم لا.