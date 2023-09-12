هبوط طائرة ركاب اضطراريا في حقل بمنطقة نوفوسيبيرسك الروسية

هبطت طائرة ركاب اضطراريا في حقل بمنطقة نوفوسيبيرسك، جنوبي روسيا، دون وقوع إصابات، فيما أشارت خدمات الطوارئ الروسية، إلى أن الطائرة «ايرباص ايه 320» كان على متنها 170 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقالت وسائل إعلام روسية، إن الطائرة كانت متوجهة من سوتشي إلى أومسك، فيما أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، إلى إطلاق الطائرة إشارة استغاثة.

وفي وقت لاحق، أشار حاكم منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، أندريه ترافنيكوف، إلى أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية «أورال»، لم تحترق ولم تقع إصابات، مشيرا إلى إجلاء جميع الركاب.

الحادث وقع في الساعة 5:44 صباحا

وأضاف ترافنيكوف، عبر «تليجرام»، إن الحادث وقع في الساعة 5:44 صباحا بتوقيت موسكو «5:44 صباح بتوقيت القاهرة»، وأوضح أن الطائرة كان على متنها 170 شخصًا، بينهم 23 طفلا.

وفي 8 يناير الماضي، هبطت طائرة ركاب روسية من طراز بوينج 737، وأعلنت حالة الطوارئ أثناء رحلة داخلية في مطار شيريميتييفو بالعاصمة موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكات الطائرة، متوجهة في ذلك الوقت من مدينة مورمانسك الساحلية في القطب الشمالي إلى موسكو، وأرسلت نداء الطوارئ عند تحليقها على ارتفاع يتجاوز10 آلاف متر.