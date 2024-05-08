كاتبة صحفية: سيطرة إسرائيل على رفح الفلسطينية له عواقب كارثية

قالت الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون العربية آية حسني، إنّ التحذيرات الدولية والأممية من التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية تزايدت، وتضمنت دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وكبرى المنظمات الأممية على رأسهم الأمم المتحدة.

تحذيرات دولية من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

وأضافت «حسني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الدول أعربت عن الرفض القاطع لأي عملية عسكرية في المنطقة، مشيرة إلى أنّ أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أكد رفض بلاده أي عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، إضافة إلى إعلانه أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعمه، هو التوصل إلى اتفاق يشمل صفقة لتبادل الأسرى وتحقيق هدنة ووقف إطلاق النار.

عواقب كارثية لسيطرة إسرائيل على رفح الفلسطينية

وتابعت الكاتبة الصحفية موضحة أنّ أكثر من مسؤول في الأمم المتحدة، حذر أيضًا من أي عملية عسكرية في رفح، موكدًا أنّ تبعاتها ستكون كارثية على الوضع الإنساني، وأن سيطرة إسرائيل على مدينة رفح الفلسطينية، سيمنحها حق التحكم في السيطرة على معبر رفح ومنطقة كرم أبو سالم.