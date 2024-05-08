نقيب الأشراف يدين هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

أدان السيد الشريف نقيب الأشراف الهجمات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، واستهداف الكثير من النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

نقيب الأشراف يدين الهجوم على رفح الفلسطينية

وأكّد نقيب الأشراف أنّ استخدام القوة والقتل غير المبرر للمدنيين يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلية، مشددًا على حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وطالب «الشريف» المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته، بالتدخل بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية.