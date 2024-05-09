«ميونخ السينمائي» يكرم كيت وينسلت في دورته الـ41

أعلن مهرجان ميونخ السينمائي، تكريم النجمة السينمائية الحاصلة على جائزة أوسكار كيت وينسلت، بجائزة «CineMerit» للمهرجان عن الإنجاز الاستثنائي.

ومن المقرر أن تحضر وينسلت المهرجان الألماني، لتقديم العرض الأوروبي الأول لفيلمها الجديد «Lee»، وستحصل على الجائزة بعد عرض الفيلم، وتشارك في مناقشة حول مسيرتها الفنية.

تلعب كيت وينسلت في فيلم «Lee» دور المراسلة الحربية والمصورة لي ميلر، الأمر الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان تورونتو العام الماضي، من إخراج إلين كوراس، ويشارك في البطولة ماريون كوتيار، وأندريا ريسبورو، ونويمي ميرلانت، وجوش أوكونور، وأندي سامبيرج، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في دور العرض الألمانية في سبتمبر المقبل.

تفاصيل مهرجان ميونخ السينمائي في دورته الـ41

مدير المهرجان كريستوف جرونر والمديرة الفنية المشاركة جوليا فايجل في بيان مشترك: «يسعدنا أن كيت وينسلت ستحتفل معنا بالعرض الأوروبي الأول للفيلم في ميونخ، Lee هي صورة شخصية مكثفة بشكل رائع، من المهم بالنسبة لنا أن يرسل مهرجان ميونخ السينمائي الدولي، بأفلامه وأصواته العديدة، إشارة واضحة للديمقراطية والتنوع والتماسك».

وتشهد الدورة الـ41 من مهرجان ميونخ السينمائي، في الفترة من 28 يونيو إلى 7 يوليو المقبل، تكريم ممثلة أخرى حائزة على جائزة الأوسكار، وهي جيسيكا لانج بجائزة «CineMerit».